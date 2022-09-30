وردنا الأن : قرارات عاجلة من حكومة صنعاء بتخفيضات كبرى في أسعار الغذاء لأول مرة تثير ارتياح ملايين اليمنيين.. وهذه هي الأسعار الجديدة!! ( اتفرج )

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، قرارات تاريخية هامة بتخفيض أسعار المواد الغذائية وعدد من السلع الأساسية، في خطوة أثارت ارتياح ملايين اليمنيين.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء، في بيان مراجعة أسعار السلع الغذائية الأساسية وتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية وفق المتغيرات السعرية العالمية.

وقالت الوزارة إن القائمة السعرية المنخفضة حددت سعر كيس الدقيق حجم 50 كيلو جرام للمستهلك 18200 ريال في محافظة الحديدة و18700 ريال في باقي المحافظات، كما تم وضع أسعار مخفضة لسلع السمون والزيوت وفقا للقوائم السعرية المحدثة، وأنه يجري استكمال وضع الأسعار لبقية السلع الأساسية.

وأشار البيان إلى أن القائمة السعرية وضعت الأسعار كحد أعلى يمنع تجاوزها ويمكن البيع بأقل منها وتقديم العروض المخفضة وفق مبدأ المنافسة المشروعة.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة سعرية عبر الاتصال على الرقم المجاني 174.

وفيما يلي القائمة السعرية الجديدة للسلع التي تم تعديلها: