سؤال يشغل بال الكثيرون .. كم يستغرق تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية؟ ( تعرف على الاجابة )

الرياض - محمد الاطلسي - كم يستغرق تغيير الاسم في الأحوال المدنية تساؤل يطرح من قبل العديد من الأشخاص ممن لديهم الرغبة في تغيير أسمائهم، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على المدة التي يستغرقها تغيير الاسم في الأحوال المدنية وكذلك إجراءات تغيير الاسم بالإضافة إلى إجراءات تغيير اللقب في الأحوال المدنية ومعلومات أخرى فتابعونا. كم يستغرق تغيير الاسم في الأحوال المدنية تختص الأحوال المدنية بتنفيذ اللوائح والقوانين المختصة بكل الأحوال الشخصية مثل وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة بالإضافة إلى إصدار بطاقات الهوية الوطنية وكذلك تغيير الاسم، ولقد وفرت الأحوال المدنية إمكانية تقديم خدماتها إلكترونيًا لتوفير وقت وجهد ومراعاة ظروف المستفيدين.

تستغرق مدة تغير الاسم في الأحوال المدنية حوالي من 10 أيام إلى شهر من بداية تقديم طلب التغيير، تتفاوت المدة بحسب إنهاء الشخص وثائقه ومستنداته المطلوبة، ومن الجدير بالذكر أنه بعد تقديم طلب لتغيير الاسم يتم نشر إعلان في الصحف الرسمية بتغيير الاسم وإذا ظهرت أية عثرات قضائية أو لم يتم استكمال الضوابط المطلوبة قد تطول فترة التغيير. إجراءات تغيير الاسم أكدت الأحوال المدنية أن هناك عددًا من المتطلبات الواجب تنفيذها للقيام بتغيير الاسم وللإجابة على التساؤل كيف أغير اسمي في الاحوال عن طريق النت هناك عدد من الخطوات سنذكرها في النقاط التالية: وجود وثيقة عدم إدانة، لمنع التزوير والغش ولنفي أي سوابق جنائية للمواطن. تقديم طلب لـ تغيير الاسم في واحدة من صحف مكتب التسجيل تتضمن الاسم القديم للمواطن والاسم الجديد والترقب لمدة شهر من الإعلان.

تحميل نموذج 203، طباعته وكتابة البيانات المطلوبة. إضافة تقرير يتضمن الاسم الجديد والقديم وبيان سبب تغيير الاسم. إضافة صورة لبطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من بطاقة العائلة وهوية الأب. استيفاء الإمضاءات والتوقيعات المطلوبة وطباعة وثيقة التغيير بعد استيفائها. تقديم الوثائق السابق ذكرها إلى اللجنة المختصة بالموافقة والاعتماد بمكتب الأحوال الشخصية. الدخول إلى أبشر قسم خدمة المواعيد لمعرفة نتيجة الطلب. في حالة الموافقة على تغيير الاسم يجب على المواطن تقديم الملف المستلم إلى كاتب العدل برفقة شاهدين. بعد الموافقة على الطلب ينشر إعلانًا في الصحف الرسمية لتغيير الاسم. بعد مضي حوالي شهر من تاريخ نشر الإعلان، يُوثق طلبه من كاتب العدل، لذا يذهب المستفيد لمكتب الأحوال المدنية، ليتسلم خطاب موجه للمباحث الجنائية. تقوم إدارة التحقيقات الجنائية باستيفاء بعض الإجراءات منها أخذ البصمات، والتأكد من أن المستفيد لا يوجد لديه عقبات تعوق تغيير الاسم أو سجل جنائي ولمعرفة إذا كان تغيير الاسم مسموحًا به أم لا.

في حالة السماح بالاسم الجديد يتم توثيقه. يقوم المستفيد بتقديم وثيقة بالاسم الجديد لمكتب الشؤون. يتم إعطاء المستفيد مستندًا رسميًا يتضمن كلا الاسمين القديم والحديث ويتم تغييره في مختلف الأماكن الحكومية.