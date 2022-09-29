شركة النفط في العاصمة اليمنية صنعاء تزف بشارة سارة بشأن هذا الأمر!

الرياض - محمد الاطلسي - قام الدكتور صالح الجريري مدير عام شركة النفط بعدن صباح اليوم ، بجولة تفقدية شملت عدداً من محطات الوقود التابعة للشركة في العاصمة عدن

وخلال الجولة التفقدية اطلع الدكتور الجريري على سير العمل في المحطات والتقى بعدد من المواطنين حيث استمع منهم لبعض الملاحظات عن مستوى تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية ، مؤكداً لهم قيام الشركة بتموين كافة محطات الوقود التابعة لها وعدداً من محطات الوقود الخاصة بمادة البنزين (البترول) صباح الثلاثاء ، ومطمئناً المواطنين بعدم وجود أزمة أو نقص بمادة البنزين .

كما دعا مدير عام شركة النفط بعدن كافة المواطنين إلى تزويد سياراتهم بما يكفيهم من الوقود ، مشيرا إلى أن هناك كميات كافة لتغطية السوق المحلية خلال الأيام المقبلة.