حالة صحية حرجة يمر بها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أبلغت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض عن معلومات حول الحالة الصحية التي يمر بها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي المقيم حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

بحسب المصادر أن هناك معلومات تفيد بأن الحالة الصحية للرئيس هادي تتدهور منذ أيام ، موضحة أن الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها هادي منعته من الظهور إعلامياً منذ تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل الماضي.

وأشارت المصادر: بعد الرئيس هادي عن الساحة وعدم الظهور في أية مناسبة أو حتى تصريحات أو تهاني بمناسبة دينية ووطنية وأخرها ذكرى ثورة 26 سبتمبر يعود إلى الحالة الصحية المتدهورة التي يمر بها الرجل منذ أسابيع ".

وأوضحت المصادر أن معلومات أولية تشير إلى أن الرئيس هادي يحاول السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه وإجراء الفحوصات اللازمة ، إلا أن الوضع الصحي لم يعد يسمح له بالسفر لخارج السعودية.

وأشارت المصادر أن السلطات السعودية تقدم رعاية صحية متكاملة للرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي إلا أن المرض اشتد عليه مؤخرا ويرجح أن يتم إدخاله المستشفى في حال تدهور وضعه.