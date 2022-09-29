اليمن : اعلان مفاجئ و غبر متوقع للمبعوث الأممي يصدم الجميع .. تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، أن خطر العودة إلى الحرب حقيقي في اليمن، مؤكدا أهمية تمديد “الهدنة” لفترات زمنية أطول، بالتزامن مع قرب انتهاء الهدنة، وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.وقال غروندوبرغ في بيان له، عقب زيارته إلى سلطنة عمان، الثلاثاء: “نحن نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقي، أدعو الأطراف لاختيار النهج البديل الذي يعطي الأولويه لاحتياجات الشعب اليمني”.

وأشار بيان المبعوث الأممي إلى أنه التقى، في مدينة مسقط، بوزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي وعدد من كبار المسؤولين العمانيين. وأضاف أن الدبلوماسي الأممي أشاد خلال لقائه بدور السلطنة الحيوي لدعم جهود الأمم المتحدة.