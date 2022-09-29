السعر الأن.. هبوط متسارع لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والسعودي قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي - مباشرة من محلات الصرافة، شهدت اسعار صرف الريال اليمني هبوط أمام العملات الأجنبية « السعودي و الدولار » في عدن وصنعاء و حضرموت والتي جاءت كالتالي؛:

أسعار صرف الريال في عدن:

الدولار الأمريكي

شراء = 1119 ريال

بيع = 1131ريال

الريال السعودي:

شراء= 296ريال

بيع = 298 ريال

الدرهم الإماراتي

شراء = 296ريال

بيع = 299ريال

أسعار صرف الريال في حضرموت:

الدولار الأمريكي

شراء = 1118ريال

بيع = 1132ريال

الريال السعودي

شراء = 295ريال

بيع = 298ريال

صرف الريال في العاصمة صنعاء :

الدولار الامريكي :

شراء = 559 ريال

بيع = 560 ريال

الريال السعودي

شراء = 148.3 ريال

بيع = 148.5 ريال

الدرهم الاماراتي

شراء = 148 ريال

بيع = 149 ريال