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السعر الأن.. هبوط متسارع لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والسعودي قبل قليل

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الرياض - محمد الاطلسي - مباشرة من محلات الصرافة،  شهدت اسعار صرف الريال اليمني هبوط أمام العملات الأجنبية « السعودي و الدولار »  في عدن وصنعاء و حضرموت والتي جاءت كالتالي؛:

أسعار صرف الريال في عدن:

 

 

 

الدولار الأمريكي

 

شراء = 1119 ريال

بيع = 1131ريال

 

الريال السعودي:

 

شراء= 296ريال

 

بيع = 298 ريال

 

الدرهم الإماراتي

 

شراء = 296ريال

 

بيع = 299ريال

 

أسعار صرف الريال في حضرموت:

 

الدولار الأمريكي

 

شراء = 1118ريال

 

بيع = 1132ريال

 

الريال السعودي

 

شراء = 295ريال

 

بيع = 298ريال

صرف الريال في العاصمة صنعاء :

 

الدولار الامريكي :

 

شراء = 559 ريال

 

بيع = 560 ريال

 

الريال السعودي

 

شراء = 148.3 ريال

 

بيع = 148.5 ريال

 

الدرهم الاماراتي

 

شراء = 148 ريال

 

بيع = 149 ريال

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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