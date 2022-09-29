السعر الأن.. هبوط متسارع لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والسعودي قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي - مباشرة من محلات الصرافة، شهدت اسعار صرف الريال اليمني هبوط أمام العملات الأجنبية « السعودي و الدولار » في عدن وصنعاء و حضرموت والتي جاءت كالتالي؛:
أسعار صرف الريال في عدن:
الدولار الأمريكي
شراء = 1119 ريال
بيع = 1131ريال
الريال السعودي:
شراء= 296ريال
بيع = 298 ريال
الدرهم الإماراتي
شراء = 296ريال
بيع = 299ريال
أسعار صرف الريال في حضرموت:
الدولار الأمريكي
شراء = 1118ريال
بيع = 1132ريال
الريال السعودي
شراء = 295ريال
بيع = 298ريال
صرف الريال في العاصمة صنعاء :
الدولار الامريكي :
شراء = 559 ريال
بيع = 560 ريال
الريال السعودي
شراء = 148.3 ريال
بيع = 148.5 ريال
الدرهم الاماراتي
شراء = 148 ريال
بيع = 149 ريال