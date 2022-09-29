الملياردير الوليد بن طلال يفاجئ الحارس الكويتي « نواف الخالدي» بهدية ضخمة بمناسبة اعتزاله.. اتفرج ماهي؟

الرياض - محمد الاطلسي - قدم الأمير والملياردير السعودي البارز الوليد بن طلال، هدية بقمية مليون ريال، إلى حارس منتخب الكويت ونجم فريق القادسية، نواف الخالدي بمناسبة إعلان اللاعب اعتزاله كرة القدم.

هدية الوليد بن طلال لـ نواف الخالدي من جانبه نشر نواف الخالدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر” يشكر فيها الأمير السعودي ابن طلال، الذي أهداه مبلغ مليون ريال كهدية بمناسبة إعتزاله كرة القدم بعد مشوار كروي في حراسة مرمى منتخب الكويت وفريق القادسية. يذكر أن حارس منتخب الكويت ونجم فريق القادسية الكويتي، قد بدأ مسيرته في نادي خيطان في عام 1995 قبل الانتقال إلى القادسية في 2001.

وبقي حارسا لشباك نفس الفريق حتى 2017.

وتمثل سنة 2002 أول ظهور رسمي للخالدي بقميص المنتخب الكويتي، ليلعب مع منتخب بلاده دوليا حتى 2014 برصيد مشاركة دولية واحدة، كانت خلال كأس آسيا 2011.

- Advertisement - وضجت السوشيال ميديا بخبر اعتزال حارس مرمى منتخب الكويت، وخاصة مع الهدية التي قدمها الأمير السعودي الوليد بن طلال، للاعب المنتخب الكويتي.

اعتزال نواف الخالدي وهدية المليون ريال صاحب حساب باسم “بوسلطان” تفاعل مع ذلك وكتب عبر منصة تويتر يشكر الملياردير السعودي.

أما “منصور” فغرد هو الآخر يشكر ماقام به الوليد بن طلال، خاصة وأن الهدية المُقدمة كانت لـ لاعب من الفريق الخصم وأن فريقه قد خسر المباراة أساسا، على حد تعبيره.

ويقول صاحب التغريدة أن”هذه المكافأة اللي عطاهم اياها الامير الوليد بن طلال الله يحفظه، هذا هو التواضع .. هلالي صميم ويكافأ خصمه متى صارت هذي إلا عند أبوخالد .. وطبعا الأستاذ فهد هو ممثل الأمير وكم يتمنى البعض أن يكون كذلك” .

الصحفي الرياضي، الإماراتي الجنسية، “صالح الشحى” تفاعل أيضاً مع هدية بن طلال إلى نواف الخالدي.

ويقول الصحفي الإماراتي عبر تغريدة على منصة تويتر إن “ما قام به العراب والمُلهمْ لكل الرياضيين الوليد بن طلال بحق نواف الخالدي وتكريمه بمليون ريال في يوم الاعتزال هو تكريم لكل هلالي.”

وتابع:”وبالفعل ياحظ الهلاليين بالهلال وياحظ الهلال برجاله وجمهوره ، لذلك النظرية تقول : سعادتك تكمن بميولك فمجرد أن تكون هلالي فأنت جمعت المجد بكل اشكاله”

جدير بالذكر أن الوليد بن طلال هو أحد أكثر الشخصيات السعودية شهرة، وهو أيضاً من أهم رجال الأعمال البارزين في المملكة السعودية والعالم وسبق اعتقاله في فندق “الريتز كارلتون” ضمن الحملة التي شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضد عدد من الأمراء ورجال الأعمال تحت مزاعم الفساد.