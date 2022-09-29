لأول مرة .. جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بقرار صادم يثير جدلاً واسع وغضب عارم في العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - اصدرت جماعة الحوثيين قرارا بتشكيل نادي لادارة حفلات التخرج للطلاب من جامعة صنعاء.

وقال طلاب بجامعة صنعاء:تم تشكيل نادي الخريجين والذي هدفه التضييق على الخريجين بحفلات التخرج حيث يتم دفع ٢٠ الف عن كل طالب للنادي الذي يتدخل بالزي وبالتنظيم وباختيار فقرات الاحتفالات حيث يتم تشغيل الزوامل بدلا من الاغاني وقت الحفلات.

واضافوا:النادي اصدر شروط لتقييد الطلاب اكان باللبس او بالشكل حيث انهم تدخلوا بكل شيء وايضا بفقرات الحفل والقاعة التي سينضم فيها الحفل.

واختتموا:للاسف لاول مرة تحدث ان يتم التضييق على الخريجين بانشاء مشرف على الطلاب تحت اسم نادي الخريجين والذي يهدف الى امتناع الطلاب من تنظيم حفلات التخرج.