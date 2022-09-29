حادث مروري مروع يخطف حياة أشهر فنان يمني وصل الى العالمية ( الاسم و الصورة )

الرياض - محمد الاطلسي - توفى ليل الاربعاء الفنان اليمني الشهير احمد الشيبه اثر حادث مروري مروع في امريكا.

وقالت مصادر لاحدالمواقع اليمنية :تعرض عازف العود العالمي احمد الشيبه قبل ٣ ساعات لحادث مروري مروع في امريكا حيث نقل الى المستشفى الا انه كان قد فارق الحياة. الفنان أحمد الشيبة الذي ينتمي الى مدينة صنعاء ويقيم حاليا في مدينة نيويورك، له بصمته الخاصة في إضافاته المبتكرة والمميزة في العزف على آلة العود، وروعة أدائه ومرونة في التنقل بين الأوتار، وهذا ما شعر به الحضور وهو ينتقل بمهارة عالية من اغنية الى اخرى سواء أكانت شرقية أو غربية، وذلك لقناعته الكبيرة بأن آلة العود تعزف أي لون موسيقي دون التركيز على هويته، وهذا الأمر ميز الشيبة عن غيره من عازفي آلة العود في الوطن العربي.