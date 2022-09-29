صدور قرارسعودي صارم يمنع نهائياً مزاولة هذا الأمر في الأسواق التجارية بالمملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة التجارة السعودية قرارا بمنع استخدام علم المملكة وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.

وقالت أن القرار يشمل المطبوعات وساللع والمنتجات والنشرات الإعلامية، والإهداءات الخاصة وغيرها.

وأشارت إلى أن فرقا ستقوم بجولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات.

كما يشمل قرار المنع "المتاجر الإلكترونية"، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك، بحسب بيان الوزارة.

"التجارة" تؤكد منع استخدام علم الدولة وشعارها وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في كافة الأوقات بما فيها اليوم الوطني.https://t.co/7tkASuCiFm pic.twitter.com/ESpuWZ6PWw

— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 16, 2022