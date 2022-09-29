أسرار تكشف لأول مرة .. سر سقوط بغداد في أول أسبوع من الغزو الأمريكي.. وسبب فشل الخطة التي وضعها صدام لإعاقة القوات الأجنبية من التقدم

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير التجارة العراقي الأسبق محمد مهدي صالح، تفاصيل تُروى لأول مرة، عن سر سقوط بغداد عسكريًا خلال أسبوع واحد. وأوضح وزير التجارة إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، تفاصيل، عن اقتحام القوات الأمريكية للمدن العراقية ودخولها النجف، وانسحاب المسؤولين العراقيين في ذلك الوقت.

ولفت مهدي خلال لقائه ببرنامج "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية"، إلى أن الرئيس صدام، كان قد أخبرهم أن "القوات الأمريكية لن تستطيع الوصول إلى بغداد لأن العاصمة حينها مطوقة بـ 3 معاصم".

وأفاد "مهدي" أن خطة الرئيس صدام وقتها هي أنه "سوّر" بغداد بموانع ، قائلًا: كان هناك موانع من قبل القوات المسلحة والحرس الجمهوري، والخطة حينها أن تستخدم حين تقترب القوات الأمريكية من بغداد.

وعن سبب فشل هذه الخطة التي وضعها صدام، وسقوط بغداد عسكريًا خلال أسبوع واحد، أشار "مهدي" إلى أن القصف الأمريكي وقتها كان عنيفًا، والقوات الأمريكية اخترقت من أماكن قريبة من الرضوانية، مضيفًا: "القوات الأمريكيةوصلت بغداد حينها، حتى أننا في الاجتماع الثالث كانت الدبابات مطوقة المنطقة بالكامل".