توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن قرار الإبعاد النهائي لمن خرج ولم يعد الى المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت الجوازات السعودية جزئية في قرار الإبعاد النهائي لمن خرج ولم يعد إلى المملكة من المقيمين والأجانب، مشيرة إلى أنّ التّعليمات تَنُص على أنّ الذي يخرج من البلاد بتأشيرة خُروج وعودة، ولم يَعد خلال الفترة المُحددة في التّأشيرة، يُمنع من الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السّابق بتأشيرة جديدة، لكن هذا القرار لا يشمل التابعين والمرافقين.

الجوازات السعودية توضح جزئية في قرار الإبعاد النهائي بشأن التابعين والمرافين

وذكرت الجوازات السعودية أنه يجري احتساب مدة الثلاث سنوات لمن خالف تأشيرة الخروج والعودة، من تاريخ انتهاء التّأشيرة، ويجري الاعتماد على التقويم الهجري، مؤكدة أن قرار المنع من الدخول بسبب عدم العودة في الوقت المناسب، لا يشمل التابعين والمرافقين.

وأفادت المديرية العامة للجوازات في المملكة، أنه يُمكن للمقيم في هذه الحالة العودة بتأشيرة جديدة على صاحب العمل السّابق، مشيرة إلى أنه عند انتهاء تأشيرة الخُروج والعَودة لعامل لم يَعد، فإنه يتوجّب مُراجعة الجَوازات بعد شهر من انتهائها مع الإقامة، لتغيير حالته إلى خرج ولم يَعد.

كيفية التقديم على هوية مقيم جديدة

وفي حالة العودة على صاحب العمل نفسه بتأشيرة جديدة أو الانتظار إلى انتهاء الثلاث سنوات لمن خرج ولم يعد للعودة إلى السعودية، فإن الأمر يتطلب التقديم على هوية مقيم جديدة، ويتم ذلك من خلال الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

والدخول إلى الصفحة الرئيسة لخدمات أبشر.

النقر على الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمات المكفولين.

اختيار تجديد الإقامة، وننقر على التالي.

اختيار العامل المراد تجديد إقامته، وتحديد المدة وتأكيد البيانات والإقامة.

متطلبات تجديد هوية مقيم في السعودية 1444

وتجديد هوية مقيم في السعودية 1444هـ، يتطلب بعض الإجراءات وتوفير بعض الأوراق على النحو التالي:

أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية وقت تجديد الإقامة.

وأن يكون العامل على أراضي السّعودية.

ألا يكون العامل مسجلاً كمتغيب عن العمل.

دفع الرسوم المطلوبة للتجديد وسداد مخالفة التأخير إن وجدت.

سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل في حالة وجود مخالفات.

وُجود بَصمة وصورة للعامل لدى نظام الجوازات، ولفرد الأسرة الذي تجاوز عُمره 15 سنة.

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