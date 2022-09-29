السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من غرامة تصل قيمتها 900 ريال في حالة المخالفة لهذا الفعل !

الرياض - محمد الاطلسي - تواصل الإدارة العامة للمرور السُّعُودية، إصدار عدد من التوضيحات الهامة والتنبيهات للمواطنين والمقيمين من قائدي المركبات.

بالتوازي مع الرد على العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليها عبر حسابها على تويتر، خاصةً فيما يتعلق بالحصول على رخص السير وتجديدها، والتعريف بجدول المخالفات والغرامات المختلفة، والتنبيه باتباع الإرشادات والتعليمات المرورية في أثناء السير على الطرق المختلفة.

المرور وغرامة الـ 900 ريال أما عن المخالفة التي تصل قيمتها 900 ريال، وحذرت الإدارة العامة للمرور منها، فتتمثل في عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه، وتبدأ تلك المخالفة من 500 ريال، ونشرت انفوجراف توضيحي عبر حسابها على تويتر للتحذير من ذلك، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على عدم إعطاء الأولوية لأي رجل أمن يوجه السير.

ضبط مئات المركبات المخالفة ومن ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن نجاح حملاتها المرورية الميدانية المكبرة من ضبط مئات المركبات لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ العدد الرسمي للسيارات التي تم توقيفها 2294 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة للقانون.

ومن ناحية أخرى، تبدأ الإدارة خلال ساعات في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة ⁧أبشر⁩ إلكترونيًا، حيث يتم تمكين الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة عبر البوابة، على أن يتم الحصول على الرَّقْم فور قَبُول الطلب وفق المتطلبات الأساسية.

كانت إدارة المرور قد تمكنت من ضبط حركة المرور في كافة أنحاء المملكة وفي الرياض خلال احتفالات المواطنين باليوم الوطني السعودي 92.