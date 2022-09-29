اليمن.. بعدما أصبح من أشهر صناع المحتوى في الشرق الأوسط.. أشهر يوتيوبر يمني يودع 3 مليون ونصف المليون من متابعيه لهذا السبب الصادم؟!

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأ يوتيوبر يمني شهير، توديع متابعيه بعد تجاوز عددهم 3 مليون ونصف المليون مشترك، بعد انخفاض نسبة المشاهدات بشكل غير متوقع. وودع اليوتيوبر، وصانع محتوى الخدع السحرية، ، متابعيه، عبر آخر فيديو، بحسب تعبيره. وأوضح العزي، أن قناته على يوتيوب شهدت انخفاضًا في عدد المشاهدات بنسبة 25,000%، بسبب سياسة يوتيوب ضد القنوات التي تحصد مشاهدات عالية.. مضيفًا ‘‘أن اليوتيوب في الآونة الأخيرة صار يهمل القنوات الكبيرة ويدعم القنوات الصغيرة’’.

وفي وقت سابق، نشرت ‘‘العربية’’ تقريرًا قالت فيه إن "صدام العزي" الفلاح الذي أصبح من أشهر صناع المحتوى في الشرق الأوسط، بحسب تعبير قناة العربية، الملقب بالساحر، لأشهر محترفي ألعاب الخفة في العالم، وأصبح ، من أشهر صناع المحتوى الترفيهي في العالم حيث يدير قناة على يوتيوب يتابعها أثر من 3ملايين مشترك، وتحقق فيديوهاته أعلى المشاهدات بأرقام مليونية.

وعن سيرته الشخصية، قالت العربية، إن صدام، الفلاح الذي ينصت له الملايين، ابن محافظة ريمة، اعتمد على ذكائه الفطري بعد أن تعثر تعليمه بالمرحلة الإعدادية، وانتقل إلى ذمار للعمل في متجر للإلكترونيات، وفتح قناته الخاصة على يوتيوب في 2017. لم يتلق صدام تعليما ثانويا ولا جامعيًا، وأصبحت قناته هي الأكثر مشاهدة في اليمن، وامتلكت صفحته على فيسبوك مليون مشاهدة خلال 3 أشهر وكسبت مليون متابع وحصل صدام على درع ذهبية وبدأ صفقات مع مصانع صينية لإنتاج وصناعة منتجات ألعالب الخفة.