امير سعودي يتمكن من لم شتات مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعد شهور من الخلافات الغير معلنة

الرياض - محمد الاطلسي - التقى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لأول مرة منذ أحداث محافظة شبوة المؤسفة. وأكد مراقبون أن بن سلمان نجح في لم شمل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذين ظهروا متماسكي الأيدي؛ في رسالة للداخل والخارج مفادها أنهم جميعا مع أشقائهم في المملكة يد واحدة لمحاربة ذراع إيران في اليمن.

ولفتوا إلى أن التئام المجلس الرئاسي وفتح صفحة جديدة يبعث تطمينات للمواطنين في عموم محافظات اليمن.

وكان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أكد خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، حرص التحالف بقيادة السعودية على دعم اليمن وشعبه، وتطلّعه بأن يحقق المجلس آمال اليمنيين بتحقيق الاستقرار والأمان، والانتقال باليمن إلى السلام والتنمية.