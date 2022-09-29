صفعة قاسية للمقيمين توجهها السعودية .. الاعلان عن توطين شامل لهذه المهن المزدحمة بالوافدين

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه تم رسميًا بَدْء توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي التي بلغت نسبة التوطين فيها 70%. في حين أن توطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة تم بنسبة 100% بشكل كامل، مع التحذير من مخالفة القرارات بتوظيف أي عمالة غير سُعُودية في تلك الوظائف والمهن

وعقوبات على المخالفين وأضافت الوزارة أنه تم منح مدّة سماح لجميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، وفور انتهاء تلك الفترة، سيتم على الفور البَدْء في تطبيق عقوبات وغرامات مالية، نظرًا لارتكاب تلك المنشآت نوعين من المخالفات: توظيف العمالة غير السُّعُودية في مهن مقصورة على السعوديين. عدم الالتزام بنسب التوطين. الفئات المستثناة من القرار دهَّان. عامل نظافة. سائق حافلة عمالة. عامل الشحن والتفريغ. الحلاق. سباك. مشغلي الألعاب النوعية ذوي الكفاءة.