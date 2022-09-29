أول تعليق يمني غير متوقع على التعديلات الوزارية السعودية وتعيين محمد بن سلمان رئيساً للوزراء

الرياض - محمد الاطلسي - علق المحلل السياسي اليمني "علي الذهب"على إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز ثلاثة اوامر ملكية تخص المملكة

وقال الذهب في تعليقه:

‏انتقال سياسي تدريجي ومرن، في ‎#السعودية، على سبيل الإعلان النهائي لانتقال السلطة كاملة إلى الجيل الثالث.

واضاف قائلاً: هذا الحدث أحد أبرز أحداث العشرية الثالثة من القرن الحالي، وسيجري الحديث عنه بوصفه انتقالا معاصرا لحرب تاريخية شهدها اليمن، وشاركت فيها السعودية.

واختتم بالقول:

يتبقى نهاية هذه الحرب؛ فمتى؟

هذا واصدر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز ثلاثة أوامر ملكية يوم الأربعاء تضمنت تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء وإجراء تعديل وزاري.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع. وكان الأمير خالد يشغل منصب نائب وزير الدفاع.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية احتفظ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمنصب وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بمنصب وزير الخارجية ومحمد الجدعان بمنصب وزير المالية وخالد الفالح بمنصب وزير الاستثمار