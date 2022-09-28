السعودية.. طريقة تقبيل خالد بن سلمان للملك وولي العهد بعد أداء القسم يشعل مواقع التواصل.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من طريقة تقبيل الأمير خالد بن سلمان، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان الأمر الذي اثار تفاعلا.

الفيديو المتداول أتى عقب أداء الأمير خالد بن سلمان القسم بعد تعيينه وزيرا للدفاع وبعد تعيين الملك سلمان لولي عهده رئيسا للوزراء.

وفي أول تغريدة لخالد بن سلمان عقب صدور أمر التعيين، قال: "يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني وزيرًا للدفاع، وأسأل الله التوفيق والسداد لخدمة ديني وقيادتي ووطني.."

وتابع قائلا: "لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه -حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.."

وأضاف: "وسنمضي بمشيئة الله على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه".