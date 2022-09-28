امر ملكي عاجل بشأن الأمير السعودي « محمد بن سلمان» .. يستثنى فيه من هذا النظام ! (التفاصيل هامـة )

الرياض - محمد الاطلسي - في خبر عاجل اعلنت عن وكالة الأنباء الرسمية واس للأخبار الملكية، فان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً هاماً منذ قليل.

ويتعلق الأمر الملكي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعيينه في منصب جديد وذلك استثناءاً من نظام الحكم الأساسي وحكم المادة رقم 56.

أمر ملكي من الملك سلمان بتعيين ولي العهد رئيساً للوزراء وهذا الأمر الملكي قضى بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي، وذلك استثناءاً من المادة رقم 56 الخاصة بالنظام الأساسي للحكم، وأضاف الأمر الملكي أنه في حالة حضور الملك سلمان اجتماع مجلس الوزراء فإنه الملك هو الذي يترأس اجتماع المجلس.

كما أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً آخر بتشكيل مجلس وزراء جديد برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ودخل الأمير خالد بن سلمان إلى المجلس كوزير للدفاع، وسوف نوافيكم بتشكيل مجلس الوزراء بالكامل في وقت لاحق.