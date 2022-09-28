اتفرج أول صورة لحظة وصول الزبيدي إلى الرياض والمفاجأة في الشخصيات المرافقه!! ( اتفرج )

الرياض - محمد الاطلسي - وصل عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مطار الملك خالد الدولي ظهر اليوم قادماً من العاصمة عدن في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تستغرق عدة أيام. رافق الزبيدي في زيارته، الاخ محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، والاخ مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، والاخ منصور زيد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والاخ عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة.