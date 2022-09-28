قناة العربية الشهيرة تطلق اسم جديدة للجيش اليمني في عرضمأرب وتثير ضجة عارمة.. لن تصدقماعو؟(فيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت قناة العربية، جدلًا واسعًا بين المتابعين اليمنيين، عقب إطلاقها تسمية جديدة للجيش اليمني. ونشرت قناة العربية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، جانبًا من العرض العسكري لقوات الجيش والأمن بمارب، ووصفته بـ ‘‘القبائل المقاومة’’ بدلًا من الجيش اليمني.

وقالت القناة في تغريدتها المرفقة بفيديو: ‘‘في رسالة قوية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.. القبائل المقاومة تنظم عرضا عسكريا بـ مأرب لتأكيد سيطرة "الشرعية"’’.

ولاقت التسمية التي أطلقتها القناة، جدلًا واسعًا بين المتابعين، الذين اعترضوا على هذا الوصف، واعتبروه زلة لا تغتفر لقناة بحجم العربية.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قد نشر في وقت سابق، اليوم، مشاهد من العرض العسكري الذي نظمته قيادة الجيش والأمن بمارب، في الذكرى الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر.. لمشاهدة الردود