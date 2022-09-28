لن تصدق ماحدث لمقيم إيراني اهان علم السعودية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق مضاربة واشتباكاً بين شبان إماراتيين ومقيم إيراني، أثناء إقامة فعالية للاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ92، والذي يصادف يوم الـ23 من سبتمبر/أيلول من كل عام.

ووفقاً للفيديو المتداوَل الذي رصدته “وطن“، فإنه وأثناء مرور موكب سيارات دشّنه الشبان الإماراتيون احتفالاً بالعيد الوطني السعودي، أقدم مقيم إيراني تواجد خلال مرور الموكب على إهانة العلم السعودي، الذي كان يحمله اثنان من الشبان على متن سيارة “بيك آب”.

الموقف أثار غضب الشبان الإماراتيين، مما دفعهم لإيقاف الموكب الاحتفالي، والترجل من السيارات، والتوجه نحو المقيم الإيراني الذي بادر هو نفسه بمحاولة الاعتداء عليهم.

وبحسب الفيديو، فقد اشتبك الشبان الإماراتيين مع الشاب الإيراني المقيم، ولقّنوه درساً عبر توجيه اللكمات له ونزع ملابسه.