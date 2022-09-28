رسمياَ : حكومة اليمن تعترف بتسلمها مقترحاً أممياً بشأن تمديد الهدنة وفتح منافذ تعز

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن فتح منافذ تعز، اليوم الثلاثاء، تسلمه مقترحا جديدا من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن تمديد الهدنة لفترة إضافية تضمن فتح منافذ المدينة التي يحاصرها الحوثيون منذ ثماني سنوات، ودفع مرتبات الموظفين.

وقال عضو الفريق الحكومي، نبيل جامل، إن الفريق "تسلم مقترحاً جديداً من المبعوث الأممي ضمن المسار الواسع للهدنة".

وأشار إلى أن "فتح الطرقات الرئيسة في تعز وبقية المحافظات ودفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرة الميليشيا" يأتي على رأس أولويات المقترح الأممي.

ودعا جامل في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، الحوثيين إلى "أهمية التجاوب مع الجهود الدولية لرفع المعاناة عن اليمنيين بعيدا عن الحسابات الإقليمية".

ولم يكشف عضو الفريق الحكومي مزيدا من التفاصيل حول المقترح الأممي الجديد، حيث ترفض ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل الماضي، فتح طرق تعز وإنهاء الحصار عنها بموجب التزامات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي أوشكت على الانتهاء مع مساعٍ لتمديدها لفترة ستة أشهر إضافية.

وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي، شدد على أن فتح طرق تعز وغيرها من المحافظات سيتم عاجلاً أم آجلاً بالسلم أو بإرادة الشعب.

وأكد أن ميليشيا الحوثي تصر على إغلاق الطرق كعقاب جماعي، موضحاً أن الهدنة كانت استجابة لنداءات الناس، وتخفيفا من معاناتهم.

هذا وقالت الولايات المتحدة الأميركية، إن جماعة الحوثي لا تزال تمثل العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق لتوسيع الهدنة الإنسانية التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي من المقرر أن تنتهي الأحد القادم.

ونقل مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، الثلاثاء، عن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قوله خلال اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "في حال تعاون الحوثيون، سنستطيع توسيع الفوائد حتى يتمكن موظفو الخدمة المدنية والمعلمون والممرضات من الحصول على رواتبهم"، وذلك في إشارة إلى أن الحوثيين لم يوافقوا بعد على مقترحات المبعوث الأممي بشأن توسيع الهدنة بداية من مطلع أكتوبر القادم.

وجدد المبعوث الأميركي التزام بلاده بدعم كل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى هدنة موسعة، وقال: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الجهود المبذولة لتوسيع الهدنة الأممية في اليمن".

وشدد ليندركينغ، خلال كل الاجتماعات التي عقدها في نيويورك مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على ضرورة و"ضمان إبقاء ملف اليمن في طليعة القضايا العالمية التي تمت مناقشتها بين قادة العالم، ومن بينهم شركاؤنا الدوليون".