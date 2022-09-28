تعرف على المحافظة اليمنية التي فاجأت الجميع و سحقت كل استعراضات الحوثي في صنعاء !

الرياض - محمد الاطلسي - العرض العسكري الذي أقيم بمحافظة مأرب بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وقال السقلدي في تعليق قصير:

اليمن من أجل تحرير البلاد.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز التزام القوات المسلحة بواجباتها في استعادة الدولة وحفظ أمن الوطن واستقراره وثوابته ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله.

وأوضح أن مؤسسة الجيش ستبقى الدرع المتين لليمن وملتزمة بدستور الجمهورية اليمنية وتقوم بمهامها تحت توجيهات القيادة العليا وتحت المظلة العربية.

وبين أن الجيش يقاتلون عن كرامة اليمن وسيظلون أوفياء للعهد وماضين بإصرار حتى تحقيق الانتصار وتحقيق أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر العظيمتين.

ويرى مراقبون أن محافظة مأرب أرادت إلى جوار احتفالها بالثورة أن ترسل رسالة للجميع بأنها قوية وصامدة ومستعدة لكل السيناريوهات.