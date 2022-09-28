السعودية ولأول مرة تفاجئ كافة المغتربين بإعلان عاجل وغير متوقع !

الرياض - محمد الاطلسي - نبهت المديرية العامة للجوازات كافة المقيمين في المملكة ، بانها لن تقوم بتجديد اقامة الوافدين المخالفين للأنظمة في شتى ارجاء المملكة شروط من اجل تجديد الاقامة

ووضعت الجوازات شروط صارمة من اجل امكانية التجديد ولا فإنه لن يكون الامر ممكنا وتلك الشروط هي :

جواز سفر ساري المفعول توافر التأمين الصحي ألا يكون المقيم مطلوبًا مسبقًا. واشارت الى التسهيلات التي تقدمها للمقيمين الراغبين في التجديد وذلك عن طريق الدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر واتباع جميع التعليمات التي توفرها المنصة لإكمال تجديد الإقامة بنجاح.