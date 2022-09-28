ماهو المنصب الجديد الذي عين به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأمر ملكي عاجل؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وكالة الأنباء السعودية، مساء يوم الثلاثاء، عن صدور أمر ملكي بتكليق الأمير محمد بم سلمان ولي العهد بتولي رئاسة مجلس الوزراء.

وفيما يلي نص القرار كما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واع":

صدرت ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها: الرقم : أ / 61 التاريخ : 1 / 3 / 1444هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه