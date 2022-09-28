الجوازات السعودية تكشف عن قيمة رسوم إصدار "بدل فاقد" للإقامة إذا تبقى فيها عام أو أقل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت المديرية العامة للجوازات ، إنه عند فقد رخصة إقامة "هوية المقيم" بدل فاقد ، لابد من إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات ، مع إخطار خطاب من صاحب العمل أو رب الاسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات ، موضحا سبب الفقد والمكان الذي فقدت فيه .

وأشارت الجوازات في بيان إعلامي ، أن إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد ، تضمنت فرض الرسم المقرر لمدة سنة " 500 ريال " في حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، ويتم سدادها عبر نظام "سداد".

وأكدت على ضرورة إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة "ساري المفعول" مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت، ومن ثم تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.

وأضافت أنه يجب إحضار صورتين ملونتين حديثتين مقاس 4×6، وتسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة (1000 ريال)، مع اشتراط تسجيل البصمة.