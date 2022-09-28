اليمن : اللواء العرادة و الدكتور معين عبدالملك يقومان بهذا الفعل في مأرب

الرياض - محمد الاطلسي -

افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بمحافظة مأرب مبنى فرع بنك الكريمي الاسلامي، ومبنى بنك التضامن، الاستثماريين، البالغ كلفتهما الانشائية والتأثيث والتجهيز مليارا و 800 مليون ريال، واللذين منحتهما السلطة المحلية ضمن خمسة بنوك استثمارية مساحة الارض للبناء، في إطار تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في البناء والتنمية والإعمار وجذب الاستثمارات. ويتكون كل مبنى من بدروم وطابقين وملحقات، خصص البدروم للخزانات المالية والارشيف، والطابق الاول للعمليات المالية والمصرفية، والدور الثاني مكاتب ادارية. وعقب قص الشريط إيذاناً بالافتتاح طاف اللواء العرادة والدكتور معين بأرجاء المبنيين، وتعرفا على مكوناتهما وطبيعة عملهما والخدمات التي يقدمونها للجمهور. وخلال الافتتاح أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الافتتاح يتزامن مع الاحتفال بحلول العيد الوطني الـ 60 لثورة 26 سبتمبر، التي جاءت لتحقيق الرفاه الاقتصادي للشعب اليمني وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع لتحقيق التنمية المنشودة وتوفير الخدمات للناس بكل يسر وسهولة. ولفت إلى أن تجربة مجمع البنوك التي خطتها محافظة مأرب، ستسهم في خدمة المواطنين والتنمية، و تمثل تجربةً جديدة رائدة لسوق مالية جاذبة للاستثمار في المحافظة التي تزخر بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، خاصة مع ما تتميز به المحافظة من حالة أمن واستقرار وحضور لمؤسسات الدولة. ومن جانبه أشار مدير فرع الكريمي الاسلامي رشدي القباطي إلى أن تكلفة الانشاء والتجهيز بلغت مليار ريال يمني ويهتم بالودائع وتقديم خطابات الاعتماد للاستيراد والتصدير وغيرها من الخدمات المتعلقة بدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار.. ونوه بان هذا الفرع هو التاسع للبنك الذي يفتتح خلال العام الجاري بالمحافظات ضمن الخطة الاستراتيجية للاعوام 2020/ 2025م. كما أعرب عن شكره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة، على التسهيلات الكبيرة التي منحها للمستثمرين وتقديمه قطع الأرض لعدد من البنوك بما يسهم في ايجاد شراكة تنموية قوية مع القطاع الخاص وتوفير مؤسسات التمويل المحفزة والمساعدة في جذب الاستثمارات وتسهيل العمليات المالية للمستثمرين.