الأمم المتحدة تصدر بيان عاجل بشأن اليمن ( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي - صدر بيان عاجل عن الامم المتحدة، حمل بشرى سارة بشأن تمديد الهدنة المعلنة في اليمن وانهاء الحرب المتواصلة للعام الثامن توالياً التي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة للشعب اليمني، تمهيدا لعقد مفاوضات سلام للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية. وتحدث المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، ليل الثلاثاء، في بيان عن مستجدات جهوده وتحركاته لتمديد الهدنة المعلنة في اليمن، ومساعيه للحل السلمي، مشدداً على ضرورة تمديد الهدنة التي تدخل شهرها السادس. وقال غروندبرغ، إن "من الأهمية تمديد الهدنة لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة امام اليمنيين لإحراز تقدم في نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة".

مضيفاً أنه "التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي في مدينة الرياض لمناقشة الجهود الجارية لتنفيذ وتمديد الهدنة، وأطلعه على آخر التطورات وتمت مناقشة مقترح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة ".

مشيراً إلى "أن كبار المسؤولين السعوديين أعربوا خلال لقائه بهم عن دعم المملكة العربية السعودية القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة"، لافتاً إلى "أهمية دور سلطنة عُمان الحيوي لدعم جهود الأمم المتحدة".

وتسعى الامم المتحدة إلى تمديد الهدنة في اليمن إلى 6 اشهر اخرى، في ظل رفض جماعة الحوثي الهدنة بصيغتها الحالية، مطالبة بتوسيع اتفاق الهدنة ليشمل "زيادة عدد رحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء وعدم عرقلة سفن الوقود لميناء الحديدة، وادراج صرف رواتب الموظفين ووقف القتال لفتح جميع الطرقات والمنافذ".