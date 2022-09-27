لأول مرة.. الولايات المتحدة الامريكية تكشف عن تدريب جنود يمنيين في « كازاخستان» .. تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، عن دورة تدريبية استهدفت بها عدد من جنود حرس الحدود اليمنيين تتعلق بإدارة مسرح الجريمة.

وقالت السفارة الأمريكية باليمن في تغريدة على تويتر إن الخبراء الأمريكيين دربوا 12 جندياً من حرس الحدود اليمنيين على إدارة مسرح الجريمة والتعرف على العبوات الناسفة وتفتيش المركبات وتحليل وثائق السفر.

وأضافت السفارة في تغريدتها أن الدورة التدريبية جرى تنفيذها من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري في دولة كازاخستان.

ولفتت إلى أن الدورة التدريبية تم تحقيقها من خلال شراكة بين مستشاري أمن الحدود التابعين لوزارة الخارجية الأمريكية ومعهد تدريب حرس الحدود الكازاخستاني.