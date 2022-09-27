هجوم لاذع على سفير اليمن لدى واشنطن ومصادر تكشف السبب الحقيقي؟!

الرياض - محمد الاطلسي - شنت وسائل اعلام تابعة للإنتقالي الجنوبي واخرى ممولة من احدى دولى التحالف ونشطاء تابعون لذات الجهة حملة اعلامية كبيرة ضد سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الامريكية، محمد الحضرمي واتهموا بانه يعمل لصالح "الاخوان" في اليمن.

جاءت الحملة عقب حضور السفير الحضرمي فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى ال60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة ، وتضمنت فقرات الاحتفال كلمة لاحد المشاركين انتقد فيها المتحدث قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش على مداخل عدني يومي 29 و30 أغسطس 2019 وفي شبوة 2022، وهو ما اعتبره رعاة الحملة والمشاركون فيها إساءة للتحالف العربي في اليمن. وأظهر مقطع فيديو، ملتقط بعدسة هاتف محمول، مواطن يمني يتوشح العلم الوطني وهو يلقي كلمة، خلال الاحتفالية، انتقد فيها قصف الإمارات لقوات الجيش.

ونشر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عوض بن فريد، جزءاً من التسجيل المرئي، على حسابه في "تويتر"، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "في احتفالية 26 سبتمبر بنيويورك وبحضور ورعاية السفير اليمني في الولايات المتحدة الأمريكية، قيلت كلمات وقصائد تقدح وتذم المملكة والإمارات". وأردف ابن فريد: "إلى مجلس القيادة الرئاسي.. ماذا أنتم فاعلون"؟ وتابع مخاطبا وزير الخارجية أحمد بن مبارك: "السفير المعروف بخصومته للتحالف يمثل وزارتك، فهل أنت راضٍ بهذا؟".

وكشفت مصادر مطلعة عن مساع يقودها الانتقالي لتغيير بن مبارك والحضرمي والاستحواذ على الخارجية وعلى سفارة اليمن في واشنطن ، وذلك على خلفية مواقف الحضرمي من قضية سقطرى ومن قصف قوات الجيش على مداخل عدن عندما كان وزيرا للخارجية ، وهو ما يفسر اسباب الحملة . لكن ناشطون علقوا على تغريدة "بن فريد" بان ما جاء في الفيديو خلال الإحتفالية تطرق الى حقيقة ، وهو يكشف ان هناك اخطاء ارتكبت، رافضين محاولات النيل من الحضرمي، واستهدافه بسبب حضوره وتصويره كعدو للتحالف مع انه يمثل الجمهورية اليمنية، وقال اخرون بانه في حال كان هناك اساءة للامارات فيمكن ابوظبي الرد على ذلك من خلال قنواتها الدبلوماسية المعروفة.