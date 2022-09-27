ورد للتو .. العميد طارق صالح يطلق تعليق مزلزل بعد اعتقال جماعة الحوثي ليمنيين محتفين بثورة سبتمبر بصنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق صالح، اليوم الثلاثاء، باليمنيين المحتفين بثورة السادس والعشرون من سبتمبر في ذكراها الـ60. وقال صالح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر " "في ذكراها الـ60 أكد الشعب اليمني أن ثورة 26 سبتمبر هي ضميره الثائر في سبيل العدل والحرية والسلام".

وأضاف: رغم الانقلاب والحروب والشتات ورغم المخاطر والمخاوف، لقد احتفى اليمنيون بالعيد الـ60 للثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر. وتابع: عيد الثورة اليمنية الخالدة عيد ميلاد لكل شخص احتفل ضد الظلم والكهنوت والإمامة وخرافة الولاية.. تحيا الجمهورية اليمنية. يأتي ذلك غداة تفريق سلطات جماعة الحوثي لآلاف المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في ميدان السبعين واعتقال عدد منهم.