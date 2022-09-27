أول تعليق سعودي على العرض العسكري في مارب وعلاقته بمستقبل اليمن

الرياض - محمد الاطلسي -

�ثار العرض العسكري الكبير الذي نفذته وحدات من الجيش والأمن، صباح يوم أمس الاثنين، في مدينة مأرب "شرقي اليمن" احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر تساؤلا سعوديا هاما. وكتب نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي عبد الله آل هتيلة تغريدة له على "تويتر" تساءل فيها عن ما وصفه بالعمل الجبار الذي تم بعيدا عن وسائل الاعلام ومن يقف خلفه. وقال هتيلة " العرض العسكري المذهل للقوات اليمنية في محافظة مأرب يبرهن أن هناك عمل جبّار بعيداً عن وسائل الإعلام". وأضاف " فمن يقف خلف كل هذا، وكيف سينعكس أثره على مستقبل اليمن سلماً قبل الحرب التي لا نتمناها؟". وأقيم يوم أمس، عرض عسكري كبير بمحافظة مأرب احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، بحضور ومشاركة قيادات أمنية وعسكرية وعدد من مسؤولي الدولة.