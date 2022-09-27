المملكة تسمح لهذه الفئات من المقيمين بمنحها الجنسية السعودية.. هل انت منهم ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي، من اكثر الاستفسارات التي يتم تداولها بين زوجات المواطنين السعوديين الأجانب، وذلك بعد ان أعطت السعودية حق منح الجنسية السعودية لزوجات المواطنين السعوديين. الا أن هناك عدة ضوابط وشروط يجب أن تكون متوافرة في زوجة المواطن السعودي، وهذا ما سوف نتناوله في السطور والمقال التالي فتابعوه إلى النهاية

قانون التجنيس السعودي يعد قانون التجنيس في المملكة العربية السعودية نظام معتمد في المملكة، لإعطاء الجنسية إلى المواطنين غير السعوديين، وتم اعتماده رسميا يوم 25 محرم 1374 الموافق 24 سبتمبر 1954، لإتاحة الفرصة للكفاءات والشخصيات المبدعة في شتى المجالات للحصول على الجنسية السعودية والاستفادة القصوى من تلك الشخصيات، ويضم ذلك القانون نحو 30 مادة، ولا تمنح الجنسية السعودية إلا بموافقة الملك السعودية لمن تتوفر فيه الشروط.

شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي الحق في الحصول على الجنسية السعودية إذا توافرت بها الشروط التي جاءت كما يلي: إثبات قيام العلاقة الزوجية بين الرجل السعودي وزوجته الأجنبية بما يتوافق مع الشريعة أن تقوم الزوجة الأجنبية بالتنازل عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل سعودي. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة على الزوجة لدى الجهات المختصة. أن تكون الزوجة مقيمة في المملكة العربية السعودية. استيفاء عقد الزواج وفقًا للتعليمات المنظمة لزواج مواطن سعودي من أجنبية.

خلو الزوجة من عدم وجود أحكام قضائية سواء في جريمة جنائية أو أخلاقية أن يمضي على عقد الزواج على الأقل 5 سنوات، لكن ربما تقل المدة عن ذلك وفقا للآليات التالية: الاكتفاء بـ 4 سنوات على عقد الزواج إذا لم تنجب، وتحققت حالة من الحالات التالية: أ ن يكون الزوج السعودي من أحد أقاربها. في حالة أن يكون أحد إخوتها أو أخواتها حاملا للجنسية السعودية. ان كان الزوج يعمل طبيبا أو مهندسا.

إذا ولدت الزوجة في المملكة العربية السعودية. إذا كان فارق السن بين الزوجين لا يتجاوز 5 سنوات فقط. الاكتفاء بـ 3 سنوات على عقد الزواج إذا تحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية: إذا كان لدى الزوجة أكثر من أخ أو أخت يحملون الجنسية السعودية وهي لم تنجب. في حالة إنجاب ذكر واحدًا، وليس لديها أقارب من السعوديين. الاكتفاء بسنتين فقط على عقد الزواج، ولكن بشرط أن تكون أمها تحمل الجنسية السعودية.

أما في حال مرور سنة واحدة على عقد الزواج، لكن بشرط إنجاب ولد واحدًا، وتوافر شرط أو أكثر من الشروط الآتية: حال كان أحد أخوات الزوجة أو إحدى أخواتها يحملن الجنسية السعودية. إذا ما كانت الزوجة مولودة في المملكة لأبوين أجنبيين. إذا الزوجة من أحد أقارب الزوج. في حالة كان الزوج يعمل طبيبا أو مهندسا. إذا كان الفارق في العمر بين الزوجين لا يتجاوز الخمس سنوات. نموذج طلب تجنيس سعودي اعتمدت وزارة الداخلية السعودية نموذج طلب التجنيس لكل من يريد التقدم للحصول على الجنسية السعودية، ومن ثم يجب ملء المعلومات الآتية بصورة صحيحة:

كتابة الاسم الرباعي. تدوين تاريخ الميلاد ومحل الميلاد كما هو مدون في جواز السفر. إدراج وثيقة الميلاد أو الزواج أو الوفاة أو الطلاق. كتابة محل الإصدار وتاريخ الإصدار. ذكر الديانة. كتابة المهنة، الجنس، الحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي. تدوين اسم الأم، جنسية الأم. قراءة الشروط ثم الموافقة عليها. كتابة اسم الزوج أو الوالدة، ثم الجنسية ورقمها. تدوين عنوان السكن، المنطقة، المحافظة، رقم القطعة، الحي، نوع المبنى، اسم المبنى. كتابة رقم القسيمة، الشقة، الدور، الهاتف، سبب الإضافة، ثم إدخال التاريخ. أرجو الموافقة على (شطب/ إضافة) (ابني/ زوجتي) المذكورة أعلاه على ملف جنسيتي، وذلك بسبب (الوفاة/ الطلاق/ فصل من الملف أخرى….) في تاريخ…/…. / وأكون مسؤول قانونًا في حالة ثبوت عدم صحة هذه البيانات. اسم الزوج/ الولد بالكامل: الجنسية.

رقم الجنسية. نظام النقاط في التجنيس وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعض النقاط للحصول على الجنسية السعودية، وجاءت تلك النقاط كما يلي: يتم منح 10 نقاط إذا كان المتقدم للحصول على الجنسية السعودية حاصلا على شهادة الدكتوراه في أي تخصص. يحصل المتقدم على الجنسية السعودية على 13 نقطة في حالة حصوله على الدكتوراه في الهندسة، وهذه هي أعلى النقاط. يمنح المتقدم على الجنسية السعودية 5 نقاط في حالة حصوله على الليسانس أو البكالوريوس. يحصل المتقدم على الجنسية السعودية على 10 نقاط إذا كان مقيم في داخل المملكة لمدة عشر سنوات متتالية. تحصل الزوجة على نقطة واحدة إذا كانت هي الفرد الوحيد من عائلة الزوج. تحصل الزوجة على نقطتين إذا كان والدها حاملا للجنسية السعودية. في حالة امتلاك مقدم الطلب لأخوين على الأقل حاملين للجنسية السعودية، ففي تلك الحالة سوف يحصل مقدم الطلب على نقطة واحدة، وتزيد لمن لديه 3 أخوين فأكثر سعوديين. خطوات تجنيس زوجة المواطن السعودي لحصول الزوجة على الجنسية السعودية إلكترونيا وإتمام جميع الخطوات يجب اتباع ما يلي: الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية مباشرة “من هنا“. الضغط على أيقونة “أبشر أفراد”. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر بإدخال رقم الهوية أو تسجيل جديد. الضغط على أيقونة خدماتي من الصفحة الرئيسية.

النقر على أيقونة خدمة حجز موعد من المنصة، ثم حجز موعد تقديم طلب تجنيس في السعودية. تحديد أقرب فرع من فروع مكاتب الأحوال المدنية الأقرب من عنوان الشخص. ذكر سبب الموعد وهو التقدم بطلب التجنيس السعودي. إحضار كافة الأوراق المطلوبة والتي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية السعودية. توفير كود الحجز لدخول المكتب. توفير قيد طلب من سجل قيد الوارد التسلسلي. إحضار قسيمة تحمل رقم الطلب وتاريخ القيد. إحضار نموذج رقم 74 وهو نموذج خاص بالجنسية السعودية وتعبئته. إدراج نموذج 76 وهو نموذج المعلومات ونسخه ثلاث نسخ وتعبئة. إحضار صورة طبق الأصل من الوثائق والمستندات. التوقيع على المواد 26-22-11 وذلك بعد الاستعلام عليها. في النهاية يجب تسليم الطلب، ثم سيتم فحصه من قبل المختصين في وزارة الداخلية السعودية.

عند استيفاء كافة الشروط والتأكد من صحة البيانات سيتم إصدار قرار القبول. أما في حالة عدم الاستيفاء، فسيتم رفض الطلب دون ذكر أسباب. مميزات امتلاك الجنسية السعودية للزوجة الأجنبية 1443 تمنح زوجة المواطن السعودي الأجنبية الحاصلة على الجنسية السعودية عددًا من المزايا أبرزها ما يلي: التمتع بكافة الحقوق التي تحصل عليها النساء السعوديات. العمل في الدّوائر الحكوميّة. الحصول على كافة خدمات التعليم. الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة في مستشفيات المملكة العربيّة السّعوديّة. الاستفادة من كافة برامج الدعم المخصصة للمواطنين السعودية. الحصول على كافة حقو المواطن السعودي خارج المملكة. لها الحق في الخروج والعودة بدون تصريح حتى لو انفصلت عن زوجها السعودي. شروط إعطاء جواز السفر السعودي بعد التجنيس 1443 حددت وزارة الداخلة السعودية عدًا من الشروط الواجب توافرها للزوجة الأجنبية الحاصلة على الجنسية السعودية الراغبة في الحصول على جواز السفر السعودي، وجاءت الشروط على النحو التالي:

تسديد كافة المخالفات المسجلة على الزوجة “مخالفات المرور” إن وجدت. ضرورة وجود بصمة للزوجة المتجنسة في النظام الإلكتروني. تسديد رسوم استخراج جواز السفر السعودي في قنوات الدفع المعتمدة في المملكة. تسديد رسوم الخدمة بالاعتماد على إحدى قنوات الدّفع المُعتمدة في المملكة العربيّة السّعوديّة. ضرورة أن تكون الزوجة متواجدة في الأراضي السعودية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا والذي أجابنا به على تساؤل ما هي شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي 1444، وأوضحنا نظام النقاط في التجنيس، بالإضافة إلى نموذج طلب تجنيس سعودي، وخطوات تجنيس المرأة الأجنبية.