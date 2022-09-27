اليمن.. تسريب صورة لمهدي المشاط وهو في السجن بعهد نظام الرئيس الراحل علي صالح ( اتفرج )

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمهدي المشاط و المعين رئيسا للمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين في صنعاء .

وأطلع المشهد اليمني اليوم الثلاثاء على صورة قيل أنها لمهدي المشاط والذي أصبح يمتلك ثاني أعلى منصب بحكومة الانقلابيين بصنعاء بعد زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي والذي دفع به إلى رئاسة المجلس كونه متزوج من أخته . وأجبرت المليشيا الحوثية مجلس النواب في صنعاء بمنح المشاط رتبه مشير ثم رتبه مشير ركن و أعقبها منحه وسام ترسيخ الوحدة رغم عدم دخوله أي كلية عسكرية أو الحق بأي معهد كي يمنح درجة الركن ودون مشاركته فى حرب ترسيخ الوحدة والتي تمت عام 1994 والمشاط حينها طفل .

هذا وسجن في إدارة البحث الجنائي بصنعاء أبان حكومة الرئيس علي عبدالله صالح كلا من مهدي المشاط ، ومحمد علي الحوثي ، و أبو علي الحاكم وآخرين بعد اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم ومواجهة الدولة والتبعية لإيران .