بطريقة لم تحدث من قبل .. اتفرج 6 اطفال يمنيين كيف احتفلوا بإيقاد شعلة 26 سبتمبر بهذه المحافظة !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول نشطاء وزوار مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أظهرت مجموعة أطفال من ريف محافظة لحج، وهم يتسلقون مرتفعًا شاهقًا لبلوغ قمته قبل حلول المساء، ليوقدوا شعلة الـ26 من سبتمبر عشية حلول الذكرى الـ60 للثورة المباركة.

ويظهر في الصورة ستة أطفال تكبدوا عناء الصعود إلى قمة جبل في مديرية القبيطة، حاملين على أكتافهم إطارات تالفة لسيارات ودراجات نارية، بهدف إيصالها إلى أعلى قمة ممكنة في الجبل وإشعالها مع دنو المساء.

و قال أحمد الفهيمي، الذي نشر الصورة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هؤلاء الأطفال استغرقوا 5 ساعات سيرًا على الأقدام للوصول إلى قمة الجبل.

ويظهر في الصورة أحد الأطفال رابطًا على جبينه مصباح إضاءة، فيما بدا أنه تحضير مسبق لاختراق الظلام الدامس أثناء العودة من قمة الجبل بعد الانتهاء من إشعال النيران في الإطارات التي حُملت إلى الأعلى بغرض إحياء ذكرى الثورة وفق الطقوس المتعارف عليها.

وشهدت العديد من المناطق اليمنية، بما فيها أمسيات استثنائية؛ إذ أُشعلت النيران في أسطح المنازل والمرتفعات الجبلية تأكيدًا على رمزيتها الدالة على التمسك بثوابت ومبادئ ثورة الـ26 من سبتمبر.