اتفرج سفير دولة عظمى يزور متحف أثري في اليمن .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - زار سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا اليوم متحف المكلا بالقصر السلطاني وتعرف على مقتنيات المتحف وتاريخ مملكة حضرموت القديمة والنقوش والآثار المعروضة بأجنحة المتحف المختلفة والذي يحكي تاريخ حضرموت الزاخر بالحضارات العريقة.

واوضح مدير فرع هيئة الآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم مراحل تأهيل المتحف بعد عملية النهب والتخريب والسرقة الذي تعرض لها اثناء سيطرة القاعدة على مدينة المكلا في ابريل 2015م وما حققه من إنجازات خارجية وآخرها جائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي للمشاركات المتفردة في برنامج المرشد الثقافي العربي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشاركت فيه 16 دولة بالإضافة الى نيل المتحف عضوية المنظمة الدولية للمتاحف ( الايكوم) وعضوية التحالف الأمريكي للمتاحف.