صرف المكرمة الملكية السعودية بأمر ملكي لهذه الفئات في هذا الموعد وبشروط !

الرياض - محمد الاطلسي - برنامج حساب المواطن هو أحد ابرز برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، للفئات الأكثر حاجة من السعوديين، والهدف الأساسي من هذا البرنامج هو مد يد المساعدة للأسر الفقيرة الغير قادرة علي تلقي الاحتياجات الأساسية للحياة.

وذلك لزيادة مستوي معيشتهم، من أجل تحقيق المساواة بين كافة المواطنين، وقد صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بإعادة فتح التسجيل من جديد ببرنامج حساب المواطن، بعد أن تم إغلاقه لعدة سنوات، كما أمر بصرف راتب إضافي للمستفيدين لمدة ستة أشهر، حتى انتهاء العام الميلادي الجاري.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن • أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة ودائمة.

• أن يكون المتقدم بجنسية سعودية.

• يستثني فقط من شرط الجنسية، ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعوديين، وحاملي بطاقات التنقل.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

• ألا يكون المتقدم مسجون.

• عدم إقامة المواطن في أي من دار إيواء تابعة للملكة العربية السعودية.

• كما لابد الا يكون المتقدم مالك لأي من أصول لها قيمة مالية كبيرة.

• ألا يكون لدي المتقدم سجل تجاري باسمه.

ما هو سلم رواتب حساب المواطن لشهر أكتوبر ؟ كما حددت إدارة برنامج حساب المواطن سلم رواتب حساب المواطن لشهر أكتوبر، والتي تختلف وفقا لدخل المستفيد وعدد التابعين له ليكون كما يلي:

• قيمة الدعم الشهري لحساب المواطن للفرد الواحد، هو 1000 ريال سعودي.

• أما الفردين، فتصل قيمة الدعم لهم 1285 ريال سعودي.

• كما يصل دعم الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، الى 1570 ريال سعودي.

• ثم تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد علي مبلغ دعم شهري قيمته ٢١٤٠ ريال سعودي.

• وتحصل الأسرة المكونة من عشرة أفراد علي دعم قيمته 3560 ريال سعودي.

الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن

• يتم منح عائل الأسرة مبلغ دعم شهري قيمته 720 ريال سعودي.

• كما يمنح التابع البالغ أقل من 18 عام، دعم مالي بقيمة 216 ريال سعودي.

• والفرد الذي يزيد عمره عن 18 عام، يحصل علي دعم قيمته 360 ريال سعودي.

صرف المكرمة الملكية بمستفيدي برنامج حساب المواطن بعد أن تم إصدار أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فسوف يتم صرف مكرمة ملكية جديدة لمستفيدي حساب المواطن لشهر أكتوبر 2022، حيث أمر جلالته باستمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى نهاية العام الميلادي الحالي.

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