السعودية تعلن عن بدء سريان قرار توطين المهن في هذه الأماكن بالمملكة بنسبة 70%

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن بدء تنفيذ قرار توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70% وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%.

كما سيتم تطبيق العقوبات بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، حيث إن المنشآت في حال عدم الالتزام بتطبيق القرار قد ارتكبت نوعين من المخالفات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين. ويعد هذا القرار ضمن مجموعة قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع استراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية، ولا يعتبر بديلا متعارضا مع قرارات التوطين أو التأنيث الصادرة سابقا من قبل الوزارة.

وتضمن القرار عدة مهن مستثناة تشمل (دهان، عامل نظافة، سائق حافلة عمالة، عامل الشحن والتفريغ، الحلاق، سباك، مشغلي الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية).