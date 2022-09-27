الجوازات السعودية تزف بشرى سارة لأصحاب الزيارات العائلية ستسعد جميع المقيمين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - زفت الجوازات السعودية البشرى لأصحاب الزيارات العائلية بامكانية تحويل تأشيرة الزيارة لأطغالهم الى اقامة . وأوضحت أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لمن هم دون الـ18 عام من الأطفال، على أن يكون هذا في حال يحمل الأبوان إقامة نظامية.

كما ورد إلى المديرية العامة للجوازات مجموعة من الاستفسارات بشأن منشور تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا خلاله إنه قد صدرت موافقة من قبل وزارة الداخلية فيما يخص تأشيرة الزيارة وتحويلها إلى إقامة نظامية للأفراد، كما أن المنشور قد أوضح الإجراءات وأيضا المستندات المطلوبة في ذلك الشأن. ونفت المديرية في بيانها، كل ما يثار في ذلك الشأن، مؤكدة على أن التعليمات الصادرة لها حتى الوقت الحالي، لا تسمح بأن يتم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأفراد.

وعلى الرغم من رفض المقيمين تحويل الزيارة الى اقامة بسبب الفارق المادي ، فالزائر يدفع مائة ريال شهريا ، بينما المقيم يدفع 400 ريال ، الا ان الافضلية تكمن في ان الزائر لا يستطيع ممارسة اي عمل ، بينما الذي يحمل اقامة نظامية يمكنه العمل بصورة طبيعية.