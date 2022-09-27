مسؤول يمني كبير يغادر العاصمة المؤقتة مجبراً الى مأرب للمشاركة بهذا الفعل الذي منع منه في عدن لهذا السبب !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر اعلامية عنه مغادرة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك العاصمة المؤقتة عدن مسؤول يمني مجبراً الى مأرب للمشاركة باعياد ثورة 26 سبتمبر اليمنية الذي منع من الاعداد لها في عدن بسبب ممارسات الانتقالي لعدم السماح برفع اعلام الجمهورية اليمنية . وقالت المصادر ان الانتقالي يمارس ضغط شديد واستهتار بالاتفاقات وبالقوانين بطريقة كبيرة ووصل به الى الضغط على رئيس الحكومة واخرين وهي طريقة يتبعها دائما منها منع الشماليين باستمرار من دخول عدن . حيث شهدت محافظة مأرب، عرضا عسكريا مهيبا نظمته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الداخلية، احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة (26 سبتمبر، 14 أكتوبر، 30 نوفمبر ) بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وخلال الفعالية التي حضرها عدد من الوزراء ونواب ووكلاء الوزارات والمحافظات ورؤساء الهيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع وقيادات عسكرية وأمنية وقيادات السلطات المحلية، جرى استعراض حرس الشرف وعزفت الفرق الموسيقية بالنشيد الوطني.

وتم استعراض وحدات رمزية من الجيش والأمن أمام المنصة، بمشاركة وحدات من بعض القوات العسكرية والأمنية بمختلف التخصصات والتشكيلات وقوات مكافحة الإرهاب، عكست مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية والمعنوية التي يتمتع بها أبطال الجيش والأمن.

كما شاركت في العرض وحدات من السلاح الثقيل ومضادات الدروع، وكتائب رمزية للمقاومة الشعبية.

وخلال العرض نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، تحيات وتبريكات الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المجيدة.

وأعرب العرادة عن سعادته وهو يقف بين إخوانه من أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في العرض العسكري الكبير، تزامناً مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، والتي كانت من أعظم الثورات.. مؤكداً أن ثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم التي أعادت الاعتبار للإنسان اليمني وأنهت عقودا من الجهل والتخلف والعنصرية والاستبداد.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي بأن أبطال القوات المسلحة والأمن ليسوا جيش حزبٍ ولا قبيلة ولا منطقةٍ ولا سلالة، وأنهم التجسيد الحقيقي لعراقة اليمن وأصالة اليمنيين والنموذج الأرقى في الرجولة والفداء والانتماء للوطن بعيداً عن الجهوية والمناطقية.

ودعا العرادة إلى تضافر الجهود لتخطي العراقيل وتذليل العقبات ورص الصفوف في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه لمحاربة الأفكار الدخيلة وإنهاء التمرد الحوثي.. مشيراً إلى أن مشروع مليشيات الحوثي الإيرانية غير مؤهل للبقاء في أرض الإيمان والحكمة ، ويتآكل من الداخل، ويحمل في أعماقه جذور فنائه .

وتوجه عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدعوة الصادقة إلى كافة النُخب والفئات والشرائح بالابتعاد عن الخلافات الجانبية وعدم الالتفات لصغائر الأمور وتوحيد الصف الجمهوري والحرص على تقويته وبقائه صلباً ومتماسكاً وتفعيل العمل المشترك بين كافة القوى الوطنية، والعمل الدؤوب الصادق بما يتناسب مع حجم التحديات، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، وتوجيه البوصلة نحو تحرير الوطن وإنهاء التمرد الحوثي.

وجدد اللواء العرادة العهد بمواصلة السير بكل إصرار وثبات في أداء المهام المقدسة ومواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، والبقاء على العهد مع أحرار اليمن من أجل تحرير البلاد.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز التزام القوات المسلحة بواجباتها في استعادة الدولة وحفظ أمن الوطن واستقراره وثوابته ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله.. موضحا أن مؤسسة الجيش ستبقى الدرع المتين لليمن وملتزمة بدستور الجمهورية اليمنية وتقوم بمهامها تحت توجيهات القيادة العليا وتحت المظلة العربية.

مضيفا أن أبطال الجيش يقاتلون عن كرامة اليمن وسيظلون أوفياء للعهد وماضون بإصرار حتى تحقيق الانتصار وتحقيق أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر العظيمتين.