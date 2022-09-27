ضربة موجعة للوافدين .. توطين « سعودة » هذه المهن بنسبة100٪ وتُحذر من توظيف الوافدين والمقيمين فيها.. تعرف عليها!!

الرياض - محمد الاطلسي - إطار خطتها القومية لتوطين المهن تدريجيًا في المملكة، للحد من البطالة وتوظيف السعوديين والسعوديات، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا، في تنفيذ قرار التوطين لعدد من المهن والوظائف، وحذرت من توظيف أي عامل أجنبي غير سعودي سواء وافد أو مقيم أو غيره في أي من المهن التي يتم دخول حيز التنفيذ في قرار التوطين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه تم رسميًا بَدْء توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي التي بلغت نسبة السعودة فيها 70%، في حين تم توطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100% بشكل كامل، مع التحذير من مخالفة القرارات بتوظيف أي عمالة غير سُعُودية في تلك الوظائف والمهن.

وأضافت الوزارة أنه تم منح مدّة سماح لجميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، وفور انتهاء تلك الفترة، سيتم على الفور البَدْء في تطبيق عقوبات وغرامات مالية، نظرًا لارتكاب تلك المنشآت نوعين من المخالفات:

توظيف العمالة غير السُّعُودية في مهن مقصورة على السعوديين. عدم الالتزام بنسب التوطين.

دهَّان. عامل نظافة. سائق حافلة عمالة. عامل الشحن والتفريغ. الحلاق. سباك. مشغلي الألعاب النوعية ذوي الكفاءة.

جدير بالذكر أن الموارد البشرية تواصل العمل ببرنامج التوطين القومي المقرر من الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتمثل في: