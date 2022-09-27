ماذا يجري في السعودية بعد استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة الى الرياض بشكل فوري وتمرد البعض عن الحضور؟ .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف صحافي يمني، عن مستجدات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بعد الخلافات التي عصفت به بعد أحداث محافظة شبوة الأخيرة وتقديم أحد أعضائه استقالته.

وقال رئيس تحرير صحيفة “ الصحفي فتحي بن لزرق، أنه وبعد أحداث شبوة وتقديم عضو مجلس القيادة الرئاسي د. عبدالله العليمي استقالته وامتناع أعضاء آخرين عن حضور اجتماع المجلس بدت في الأفق أزمة صامته داخل المجلس.

وأضاف بن لزرق، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الأشقاء في المملكة بدأوا بالتدخل وتم استدعاء د. عبدالله العليمي عضو المجلس إلى الرياض وكذلك وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي للرياض، كما وصل بعد ذلك العميد طارق صالح عضو المجلس أيضا.

وذكرت مصادر ان العرادة اصر على البقاء ورفض الحضور موجهاً رسائل قوية للانتقالي لمغادرة مربع العنصرية .