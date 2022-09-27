رسالة هامة يوجهها العرادة لهذه الأطراف في اليمن ويوجه دعوة لكافة اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - وجه عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة، رسالة صريحة لدعاة المناطقية والطائفية، وتعهد بالوقوف إلى جانب أحرار اليمن لاستعادة البلاد، وإنهاء التمرد الحوثي.

جاء ذلك في كلمة له خلال العرض العسكري المهيب، الذي شهدته محافظة مأرب، اليوم الاثنين، احتفاءً بالعيد الوطني الـ60 لثورة 26 سبتمبر وعيد 14 أكتوبر لمجيد والـ30 من نوفمبر، رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، وعدد من وزراء الحكومة والقادة العسكريين.

وفي بداية الخطاب، نقل عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة للمشاركين تحايا وتبريكات الرئيس رشاد العليمي وزملاءه في مجلس القيادة بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بثورة سبتمبر المجيدة، التي "أعادت الاعتبار للإنسان اليمني وأنهت عقودا من الجهل والتخلف والعنصرية والاستبداد".

وقال العرادة إن "أبطال القوات المسلحة والأمن ليسوا جيش حزبٍ ولا قبيلة ولا منطقةٍ ولا سلالة، وأنهم التجسيد الحقيقي لعراقة اليمن وأصالة اليمنيين والنموذج الأرقى في الرجولة والفداء والانتماء للوطن بعيداً عن الجهوية والمناطقية".. داعيًا "إلى تضافر الجهود لتخطي العراقيل وتذليل العقبات ورص الصفوف في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه لمحاربة الأفكار الدخيلة وإنهاء التمرد الحوثي".

وتعهد العرادة، مجددًا "بمواصلة السير بكل إصرار وثبات في أداء المهام المقدسة ومواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، والبقاء على العهد مع أحرار اليمن من أجل تحرير البلاد واستعادة الدولة ومؤسساتها".