توقف شركة اتصالات ‘‘YOU’’ في عدن بعد عودتها .. ومسؤول حكومي يمني يكشف السبب !

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي، على إغلاق أبراج شركة الاتصالات اليمنية العمانية المتحدة ‘‘YOU’’ في العاصمة المؤقتة عدن، بعد ساعات من تشغيلها.

وقالت مصادر إعلامية، إن مسلحين ينتمون للحزام الأمني، التابع للانتقالي، أغلقوا أبراج شركة يو في عدن، وأوقفوا خدماتها، عقب ساعات من عودتها مساء اليوم، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقفها.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة التي تُنسب ملكيتها لمستثمر حوثي وآخر عماني، حصلت في وقت سابق على أوامر قضائية بإعادة تشغيلها، وهو ما حدث مساء اليوم، قبل إقدام مسلحين على إغلاقها مجددًا.

وأكدت المصادر أن عودة بث خدمات الشركة، أشعل الخلافات بين قيادات أمنية تابعة للانتقالي، وهو الأمر الذي تسبب في إغلاقها مجددًا، رغم الأمر القضائي الذي حصلت عليه.

بدورها نقلت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، تصريحًا لمستشار في وزارة الاتصالات، استغراب الوزارة من إعادة تشغيل شركة YOU رغم أن القضية مازالت في المحكمة، ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.

وقال وجدي السعدي، مسشار الوزارة، منشور في صفحته على فيسبوك: ‘‘عادت شركة you في عدن ، ولا ندري كيف عادت وعلى أي أساس ، والقضية في المحكمة ؟عادت 2G وليس 4G’’.

وكانت خدمات الشركة قد عادت مساء اليوم، في عدن واجزاء من محافظة لحج بعد توقف دام لثلاثة اشهر، وسط اتهامات لها بالتهرب من دفع الضرائب للحكومة.