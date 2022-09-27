السعودية تدرس طلب هام وعاجل لإصدار رخصة لإنشاء محطة نووية

الرياض - محمد الاطلسي -

�علنت المملكة العربية السعودية عن دراستها حاليا لطلب إصدار رخصة لمحطة نووية من أجل إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة لديها. وحسب صحيفة عكاظ، فإن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قد أعلن أن بلاده تدرس حاليا طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية. وقال بن سلمان: "ندرس حاليا طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية". تصريحات وزير الطاقة السعودي، جاءت خلال كلمة له اليوم في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي ينعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا. وحول أسباب اعتزام المملكة الدخول في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، أوضح وزير الطاقة السعودي أنه يأتي تماشيا مع "استراتيجية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة". وشدد بن سلمان على دعم المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يصب في اتجاه القيام بمسؤولياتها "في نشر العلوم والتقنية النووية بين الدول الأعضاء، والنهوض بدورها في تسخير الذرّة من أجل السلام".