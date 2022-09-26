اليمن.. العليمي يزف بشرى سارة لجميع الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين

الرياض - محمد الاطلسي - تأخذ مسألة صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي ابعاداً إنسانية مهمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال خطابه بمناسبة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر، أن الدولة ستتعامل بشكل إيجابي من الإيفاء بالتعهدات الخاصة بتسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال الرئيس العليمي ” سنعمل مع اشقائنا واصدقائنا إلى دفع مليشيات الحوثيين للتعاطي الإيجابي مع المبادرات السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع انحاء البلاد وفق كشوفات ماقبل الانقلاب في 2014″.

تجدر الإشارة إلى جماعة الحوثيين وضعت قضية سداد المرتبات ضمن شروط التمديد الثاني للهدنة، في أغسطس الماضي.

ورغم أن حكومة المناصفة تعتمد على نفط الجنوب في تمويل ميزانية الدولة، إلا أن جماعة الحوثيين تعتبر أن ثروات الجنوب حق لليمنيين، وهو مادفع الجماعة الانقلابية في صنعاء إلى التهديد بضرب المنشآت النفطية والشركات الأجنبية في حال لم يتم تسديد رواتب الموظفين في اليمن.