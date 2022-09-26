الكشف عن ابرز المرشحين في اجتماع الرياض وتسريبات عن اصدار قرارات رئاسية هامة ستفاجىء الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت تقارير اخبارية أن المملكة العربية السعودية ستستضيف خلال الايام المقبلة اجتماعاً لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي الذي يرأسه د. رشاد العليمي. ونقلت صحيفة “الايام” المحلية عن مصادر سياسية في الرياض لم تسمها القول إن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، سيتوجه في الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت المصادر أن مجلس القيادة الرئاسي سيعقد جلسة غير اعتيادية في الرياض تحت رعاية مباشرة من القيادة في المملكة العربية السعودية، لمناقشة العديد من القضايا أبرزها إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، حيث سيتم تعيين نائب أول لرئيس المجلس يرجح أن يكون اللواء عيدروس الزبيدي الأوفر حظًا لشغل المنصب. وأشار المصادر إلى أنه من المتوقع أن تتم خلال الاجتماع مناقشة الهدنة مع الحوثيين وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن التي يحتمل أن يتم تمديدها لمدة عام. وقال أحد المصادر إن من بين المواضيع المطروحة في جدول الأعمال للاجتماع المساعدات العاجلة لليمن وخاصة موضوع الوديعة المالية لدى البنك المركزي اليمني في عدن وآليات تنفيذها المطلوبة