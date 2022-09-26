اغلاق ثلاث وكالات سفر بالعاصمة اليمنية صنعاء بعد اكتشاف هذا الأمر الخطير!!

الرياض - محمد الاطلسي - اغلقت هيئة الطيران المدني بصنعاء ثلاث وكالات سفر، تبيع تذاكر سفر وهمية وعدم الالتزام بشروط بيع التذاكر بعد تلقيها شكاوى من مواطنين.

وقال مدير عام النقل الجوي بهيئة الطيران المدني مازن غانم ان الهيئة أغلقت تلك الوكالات بعد تلقيها شكاوى من مواطنين بعمليات احتيال ببيع تذاكر سفر وهمية واكد ‏مدير عام النقل الجوي بهيئة الطيران المدني ان هذه الاجراءات تأتي في إطار ممارسة الهيئة لسلطاتها القانونية، وتعزيز جوانب الرقابة لحماية المسافرين ودعا مدير عام النقل المواطنين في حالة تعرضهم للاحتيال أو التلاعب من قبل وكالات السفر، إلى تقديم شكوى وإبلاغ الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد و أوضح ‏مدير عام النقل الجوي بهيئة الطيران المدني ان الهيئة منحت وكالات السفر غير المرخصة وكذا الغير ملتزمة بالضوابط وشروط ومعايير مزاولة المهنة فرصة لمدة شهر ابتداء من أكتوبر المقبل ، لتصحيح أوضاعها ، مالم سيتم وقف نشاطها