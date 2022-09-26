هذه هي المحافظة اليمنية الوحيدة المناهضة للحوثي التي لم تحتفل بذكرى ثورة سبتمبر لهذا السبب !

الرياض - محمد الاطلسي -

�علنت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن ان الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر لم تتم ومر اليوم مرور الكرام فلا علم رفع ولا شعلة اوقدت بالرغم من تواجد الحكومة . وقالت المصادر ان عدن قلب مقر الرئاسة والحكومة لم تحتفي بذكرى سبتمبر ان السبب يعود الى منع الانتقالي من رفع اي شعارات توحي بالوحدة كون ثورة سبتمبر خاصة بالشمال . واثار هذا الصمت عن هذا الحدث التأريخي في اهم مكان في البلاد غضب واسع من قبل المواطنيين . وقال مصادر ان احد الفنادق في قلب عدن تحدى ورفع شعار ورقم 26 سبتمبر بطريقة مختلفة .