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هذه هي المحافظة اليمنية الوحيدة المناهضة للحوثي التي لم تحتفل بذكرى ثورة سبتمبر لهذا السبب !

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

�علنت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن ان الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر لم تتم ومر اليوم مرور الكرام فلا علم رفع ولا شعلة اوقدت بالرغم من تواجد الحكومة . وقالت المصادر ان عدن قلب مقر الرئاسة والحكومة لم تحتفي بذكرى سبتمبر ان السبب يعود الى منع الانتقالي من رفع اي شعارات توحي بالوحدة كون ثورة سبتمبر خاصة بالشمال . واثار هذا الصمت عن هذا الحدث التأريخي في اهم مكان في البلاد غضب واسع من قبل المواطنيين . وقال مصادر ان احد الفنادق في قلب عدن تحدى ورفع شعار ورقم 26  سبتمبر بطريقة مختلفة .

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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